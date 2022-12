Allerta meteo arancione per l'Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 09 DIC - Allerta arancione per l'Umbria in vista delle forti precipitazioni, anche a carattere temporalesco, su tutta la regione nel corso del fine settimana.

Lo ha diramato la Protezione civile. Allerta che interessa diverse aree del Paese.

La perturbazione raggiungerà l'Umbria già tra venerdì sera e sabato, stando alle previsioni meteo del Centro funzionale della Protezione civile umbro.

Nella giornata di domenica è attesa anche la neve sul versante orientale, a ridosso dell'Appennino. Le precipitazioni sono previste fino a 600 metri di quota.

Temperature in diminuzione. (ANSA).