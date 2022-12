Inaugurato presepe allestito in piazza S. Francesco Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 08 DIC - Inaugurato ad Assisi il grande presepe allestito nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, accanto all'albero di Natale del quale sono state accese le luci. Entrambi donati dal comune di Romeno (Trento).

La cerimonia ha seguito la messa dell'Immacolata, presieduta dal custode del Sacro Convento, fra Marco Moroni.

Protagonista della serata anche un coro di un centinaio di bambini di Assisi e della provincia di Trento che hanno intonato canti della tradizione natalizia.

L'albero di Natale è un abete bianco di 14 metri che proviene dalle foreste del Comune di Romeno ed è stato scelto dal Corpo forestale provinciale, per favorire il rinnovo naturale del bosco.

Il presepe, in legno di cirmolo proveniente da boschi della Val di Non, è stato scolpito dall'artista trentino Livio Recla e rappresenta la Sacra Famiglia. La capanna costruita da alcuni cittadini volontari, si ispira alle antiche baite montane del Trentino e riporta al centro un grande fiocco di neve, simbolo dell'acqua e della vita che germoglia. (ANSA).