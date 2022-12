Venerdì i funerali di Natasha e Gabriele a Città di Castello

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - Si svolgeranno venerdì, 9 dicembre, alle 14,30 nella cattedrale dei Santi Florido e Amanzio di Città di Castello, i funerali di Natasha Baldacci e Gabriele Marghi, entrambi 22enni, due dei quattro ragazzi morti nell'incidente di San Giustio Umbro.

L'ultimo saluto a Luana Ballini e Nico Dolfi si era invece svolto lunedì scorso.

Come già accaduto in occasione del funerale degli altri due giovanissimi, a Città di Castello e Monte Santa Maria Tiberina, anche in questa occasione il Comune di Città di Castello ha proclamato, per venerdì, il lutto cittadino, "ritenendo di interpretare il sentimento dell'intera comunità tifernate profondamente colpita da questa drammatica notizia, che ha manifestato unanime desiderio di partecipazione al dolore che ha colpito i familiari degli scomparsi" afferma il sindaco nell'ordinanza e "intendendo manifestare in modo tangibile e solenne il dolore ed il cordoglio del Comune di Città di Castello per questa grave tragedia che ha colpito tutta la cittadinanza". (ANSA).