Tedesco arrestato in albergo a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - In esecuzione di un mandato di arresto europeo, un cittadino tedesco - a quanto si apprende- è stato arrestato dalla polizia italiana in un albergo a Perugia nell'ambito di un'operazione antiterrorismo contro un gruppo di estrema destra che progettava, tra l'altro, un assalto al Bundestag. L'uomo, in Italia da qualche tempo, sarebbe stato sottoposto a perquisizione.

Raid della polizia tedesca oggi in tutta la Germania dove sono stati arrestati 25 membri di un "gruppo terroristico" di estrema destra sospettato di pianificare un attacco al Parlamento: lo hanno dichiarato i procuratori federali in una nota. Gli appartenenti al movimento "Cittadini del Reich" (Reichsbuerger) sono sospettati di "aver fatto preparativi concreti per entrare con la forza nel Parlamento tedesco con un piccolo gruppo armato", hanno dichiarato i procuratori.(ANSA).