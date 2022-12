Tedesco arrestato a Perugia, incredulità nella frazione

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - Nella grande e popolosa frazione perugina di Ponte San Giovanni, a ridosso del capoluogo umbro, le poche persone in giro in questo piovoso mercoledì si dicono incredule di fronte alla notizia dell'arresto, la scorsa notte, in un albergo della zona, di un ex ufficiale delle Forze speciali militari tedesche, nell'ambito di una complessa un'operazione della polizia tedesca tesa a disarticolare una radicata rete terroristica.

"Cosa ci faceva qui da noi a Ponte San Giovanni?", chiede sorpresa una giovane. "Ma pianificava qualche azione qui in Italia?", è il timore di un'altra donna. "Forse era solo in vacanza, per visitare i mercatini natalizi", scherza un ragazzo.

La notizia, gli abitanti del posto l'hanno appresa da internet e tv. Il blitz della polizia, la scorsa notte, è passato praticamente inosservato. E anche nei diversi alberghi della frazione, l'attività prosegue normalmente.

Nel video del momento dell'irruzione, diffuso dalla questura perugina, si vedono alcuni poliziotti entrare nell'hotel e salire le scale per raggiungere la camera del cittadino tedesco, mentre, altri, con inquadrata un'auto della polizia, in piena notte, aspettano all'esterno. (ANSA).