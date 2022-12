Nevi, politica e istituzioni si aprano sempre più ai giovani

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - "La politica, i partiti e le istituzioni si aprano sempre più ai giovani": a dirlo è Raffaele Nevi, deputato ternano di Forza Italia, sottolineando che "l'ingresso della consigliera regionale Francesca Peppucci nel nostro partito è un segnale importante per FI".

"Alla consigliera Peppucci dico benvenuta in Forza Italia, adesso in Umbria siamo più forti e non perché numericamente cresciamo sugli scranni del consiglio regionale, ma perché ci arricchiamo di una ragazza molto preparata che, nonostante la giovane età, ha già dimostrato qualità e impegno politico di primissimo ordine", aggiunge il parlamentare.

"L'ingresso in Forza Italia della Peppucci - dice ancora Nevi - mi dà l'opportunità di allargare il ragionamento tra la politica e le giovani generazioni, alle quali dovremmo guardare sempre più con maggiore attenzione, cercando di comprenderne le esigenze e convogliare le loro fresche energie all'interno della stessa politica, dei partiti e quindi delle Istituzioni". "Credo che questo sia il momento propizio per Forza Italia, e in generale per tutti i partiti, di aprirsi totalmente ai ventenni del nostro Paese, offrendo loro l'opportunità di impegnarsi fattivamente, recependo idee e proposte che spesso vanno in direzioni opposte al mondo dei cosiddetti adulti, ma non per questo meno valide e importanti", conclude il deputato. (ANSA).