Mons. Maffeis nomina don Simone Sorbaioli vicario generale

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - «Tanto la relazione tra noi quanto la vita della nostra Chiesa saranno facilitate da alcuni collaboratori: don Simone Sorbaioli, in qualità di Vicario generale; don Simone Pascarosa come vicario per la pastorale, don Giuseppe Piccioni quale Vicario per il clero - con particolare attenzione per anziani e ammalati - e don Alessio Fifi e don Marco Pezzanera come consultori. A nome di tutti li ringrazio per la disponibilità, che diventerà effettiva dal prossimo 6 gennaio». Ad annunciarlo è l'arcivescovo Ivan Maffeis nella lettera che ha rivolto ai presbiteri della Chiesa di Perugia-Città della Pieve, nella serata della vigilia della solennità dell'Immacolata Concezione, il 7 dicembre, il cui testo è consultabile nel sito: www.diocesi.perugia.it (sessione "arcivescovo-lettere"). Sono le prime nomine che compie l'arcivescovo dalla sua ordinazione episcopale e presa di possesso dell'Archidiocesi, avvenute lo scorso 11 settembre.

La designazione del nuovo vicario generale avviane a seguito della nomina del vescovo ausiliare e vicario generale mons.

Marco Salvi a vescovo di Civita Castellana, Diocesi dove farà ingresso il prossimo 8 gennaio. Successore di mons. Salvi è don Simone Sorbaioli, attuale parroco e arciprete della concattedrale di Città della Pieve, nato ad Assisi il 5 novembre 1978 e ordinato presbitero il 29 giugno 2003.

Gli altri sacerdoti di cui mons. Maffeis si avvarrà della collaborazione sono i menzionati don Simone Pascarosa, nato a Perugia il 24 novembre 1984 e ordinato presbitero il 25 giugno 2016, parroco a Bagnaia e Pilonico Materno, don Giuseppe Piccioni, nato a Deruta il 23 giugno 1943 e ordinato presbitero il 13 settembre 1969, parroco di Torgiano e vicario episcopale della terza Zona pastorale, don Alessio Fifi, nato a Perugia il 17 gennaio 1972 e ordinato presbitero il 5 maggio 2007, parroco di Madonna Alta in Perugia, e don Marco Pezzanera, nato a Marsciano il 5 settembre 1978 e ordinato presbitero il 29 giugno 2012, parroco di Marsciano e cancelliere arcivescovile.

Mons. Maffeis, con la sua lettera al Presbiterio, avvia un "dialogo confidenziale" con il sacerdote dopo aver conosciuto uno per uno la quasi totalità dei circa 120 sacerdoti diocesani.

(ANSA).