Minacce Meloni: Squarta, clima d'odio inaccettabile

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - Un messaggio di solidarietà a Giorgia Meloni e alla figlia per le "disgustose minacce di morte" ricevute via social da presunti percettori del reddito di cittadinanza arriva dal presidente dell'Assemblea legislativa umbra Marco Squarta.

"È necessario individuare e punire gli autori. Questa pericolosa escalation di odio - si legge in una nota dell'esponente di Fratelli d'Italia - va fermata, le intimidazioni non sono tollerate in un Paese civile e democratico. L'esasperazione dei toni deve essere sempre stigmatizzata e ogni atteggiamento equivoco va bloccato sul nascere".

"Le ignobili minacce rivolte alla prima premier donna del nostro Paese sono inaccettabili, come d'altronde è inaccettabile l'odio che si continua ad alimentare tutte le volte che si pensa di far leva sulle paure della gente per costruire consensi politic", conclude. (ANSA).