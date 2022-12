L'8 dicembre accensione albero e presepe Basilica Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 07 DIC - Inizia il Natale di Assisi. Domani 8 dicembre a partire dalle 17 si terrà, come da tradizione, la messa dell'Immacolata, presieduta dal custode del Sacro convento, fra Marco Moroni, e a seguire, alle 18.10, la benedizione del presepe e l'accensione dell'albero di Natale nella piazza inferiore della Basilica di san Francesco.

Ad allietare la serata un coro di circa 100 bambini di Assisi e della provincia di Trento che intoneranno canti della tradizione natalizia. Quest'anno l'albero e il presepe sono stati donati dal Comune di Romeno (Trento).

L'albero di Natale, installato nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco, è un abete bianco di 14 metri che proviene dalle foreste di Romeno ed è stato scelto dal Corpo Forestale provinciale, per favorire il rinnovo naturale del bosco.

Il presepe, in legno di cirmolo proveniente da boschi della Val di Non, è stato scolpito dall'artista trentino Livio Recla e rappresenta la Sacra Famiglia. La capanna costruita da alcuni cittadini volontari, si ispira alle antiche "baite" montane del Trentino e riporta al centro un grande fiocco di neve, simbolo dell'acqua e della vita che germoglia.

La cerimonia di accensione sarà trasmessa in diretta streaming su sanfrancesco.org e sui canali social ufficiali, Facebook e YouTube, di San Francesco d'Assisi. (ANSA).