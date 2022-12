F1: Leclerc in visita da Cucinelli a Solomeo

(ANSA) - PERUGIA, 07 DIC - Charles Leclerc, il campione della Formula 1 e pilota della Ferrari, ha incontrato Brunello Cucinelli nello stabilimento del borgo umbro di Solomeo. A darne notizia è lo stesso Cucinelli sul proprio account Instagram. Nei laboratori della Cucinelli anche i dirigenti di azienda del settore automobilistico Stefano Domenicali e Andrea Pontremoli.

"È stato un vero piacere - scrive Cucinelli rivolgendosi a Leclerc -averti nostro ospite. Desidero esprimerti i più vivi complimenti, a nome di tutti, per il tuo eccellente percorso come pilota nella scuderia Ferrari, amata in tutto il mondo".

"Discutendo con te - ha aggiunto Cucinelli - ho avuto l'impressione che con estrema semplicità parli con il cuore anche dei grandi temi della vita". "Mi è piaciuto molto ricordare insieme la bellissima espressione dell'indimenticabile maestro Ayrton Senna: 'Le lacrime sono la benzina dell'anima'", ha concluso l'imprenditore umbro del cachemire. (ANSA).