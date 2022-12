A Narni un nuovo asilo 0-3 anni con i fondi Pnrr

(ANSA) - NARNI (TERNI), 07 DIC - Il Comune di Narni ha ottenuto il finanziamento con fondi Pnrr per la realizzazione di un nuovo asilo per bambini da zero a tre anni. La struttura per l'infanzia verrà costruita nel giardino interno della scuola "Luigi Valli" allo scalo le cui ampie dimensioni permettono di edificare una nuova struttura.

I locali occupati dall'attuale asilo nido, informa il Comune, saranno destinati anche per nuovi servizi alle famiglie e al territorio e assumeranno la denominazione di "Spazio famiglia".

L'intervento, riferisce sempre l'amministrazione, oltre a fornire una nuova struttura adeguata alle richieste crescenti, nonché a garantire spazi per l'infanzia in assoluta sicurezza, permetterà di riqualificare l'area della scuola media che, mantenendo il suo stato di spazio verde, viene più opportunamente organizzato come area ricreativa e spazio giochi.

Il progetto è scaturito da alcune criticità rilevate dall'amministrazione comunale, in particolare perché l'asilo esistente non riesce a coprire la richiesta delle famiglie sia per gli aspetti didattici sia per quelli legati ai servizi integrativi per la prima infanzia.

"La nuova struttura - afferma il sindaco Lorenzo Lucarelli - risponde a criteri di razionalità e funzionalità oltre che ad aspetti pedagogici, con spazi che saranno caratterizzati da grande flessibilità di fruizione. Il Pnrr - sottolinea sempre Lucarelli - ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale". (ANSA).