Festival Primo piano sull'autore-Pianeta donna a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 06 DIC - Un festival dedicato a opere prime e non di autrici italiane e straniere - con particolare riguardo agli esordi cinematografici - ma anche ad autori che raccontano storie di donne. Torna con la sua particolare specificità 'Primo Piano sull'Autore - Pianeta Donna'. L'appuntamento è a Perugia nei giorni 9-12-13-14-16 dicembre con ospiti e proiezioni in programma al Cinematografo comunale Sant'Angelo.

Madrina sarà Giovanna Ralli che proprio quest'anno ha tagliato il traguardo degli ottanta anni di cinema. E la rassegna si aprirà proprio con un omaggio alla grande attrice: la proiezione di "Colpita da improvviso benessere" di Franco Giraldi, venerdì 9 dicembre.

Per 36 edizioni 'Primo Piano sull'Autore', tenutosi sempre ad Assisi, ha presentato i più grandi protagonisti del cinema italiano. Alle donne sono state dedicate invece le ultime quattro edizioni, compresa quella che sta per partire dal titolo "La donna nel cinema: la storia continua".

"Siamo tutti molto orgogliosi - afferma il direttore artistico Franco Mariotti - di poter celebrare il nostro quarantesimo compleanno in perfetta linea con l'emancipazione socio-culturale che le donne hanno saputo conquistare e consolidare, sempre più protagoniste nella storia contemporanea".

Come nella scorsa edizione, inoltre, il festival - organizzato dall'Associazione Culturale AmaRcorD in collaborazione con Cinegatti e Cineteca Lucana, e con il contributo del Mibac girezione generale cinema - ha voluto confermare le proiezioni delle opere in gara a Perugia con una programmazione totalmente gratuita nello storico cinema di corso Garibaldi.

La giuria di quest'anno è composta da: Elizabeth Missland (presidente), Bruna Alasia, Adriano Amidei Migliano, Sofia Coletti, Silvia Contini, Enzo De Camillis, Paola Dei, Massimo Giraldi, Graziano Marraffa, Catello Masullo, Fabio Melelli, Romano Milani, Rossella Pozza, Jinny Steffan. (ANSA).