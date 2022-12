Andreazzoli, a Terni per fare il massimo fin da subito

(ANSA) - TERNI, 06 DIC - "Ho accettato la Ternana perché ho avuto la sensazione che questo fosse il posto giusto e ho la stessa ambizione della società e cioè di fare il massimo fin da subito": si è presentato così il nuovo allenatore dei rossoverdi, Aurelio Andreazzoli, stamani in conferenza stampa.

"Vogliamo ottenere il massimo il più presto possibile, quanto presto sarà il tempo e il campo a stabilirlo", ha aggiunto. "Qui - ha detto ancora il tecnico - ci sono le ambizioni e la voglia di progettare e da parte mia c'è anche la curiosità della professione e cioè di mettermi in gioco per verificare se sono capace di ripetere quello che ho già fatto".

"I ragazzi - ha osservato - hanno dato, come sempre hanno fatto, la loro massima disponibilità. Credo che ci siano margini di migliorare e sono qui proprio per migliorare il gruppo di lavoro che abbiamo a disposizione e lo dobbiamo fare con ambizione".

"La società non vuole accontentarsi, io men che meno", ha sottolineato l'allenatore. Che ha fissato in due, tre settimane il tempo necessario per vedere la sua impronta tattica sulla squadra. "Tutti insieme dobbiamo fare molto nel presente e non solo nel futuro, il mio tempo è oggi, voglio fare in fretta", ha concluso. (ANSA).