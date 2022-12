Morroni a Bruxelles per monitorare spesa per lo sviluppo rurale

(ANSA) - PERUGIA, 05 DIC - Il vicepresidente della Regione Umbria e Assessore alle Politiche agricole, Roberto Morroni, ha partecipato questa mattina all'incontro annuale con la Direzione generale Agricoltura e Sviluppo Rurale della Commissione Europea (Dg Agri), per monitorare lo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale, per il periodo 2014-2022. "L'Umbria sta tenendo una buona tabella di marcia: alla fine di quest'anno toccheremo la soglia dei 700 milioni di spesa liquidata, quindi intorno ad un 60%, posizione adeguata e tesa a scongiurare il rischio della perdita di risorse. Occasione, questa, per mettere in luce alcune criticità, come quelle che vi saranno a causa della sovrapposizione fra la vecchia programmazione e la nuova, per il periodo 2023-27", ha dichiarato a margine dell'incontro.

