Sindaco Monte S.M. Tiberina, morte 4 ragazzi un dolore profondissimo

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - "Un dramma che ha frastornato il risveglio della nostra comunità e ci ha lasciato tutti sgomenti, gettandoci in un dolore profondissimo.

Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento così straziante e indescrivibile", è quanto ha affermato Letizia Michelini, il sindaco di Monte Santa Maria Tiberina, dove risiedeva una delle quattro giovani vittime - una ragazza di 17 anni - dell'incidente della scorsa notte a San Giustino Umbro.

"Si è trattato - ha proseguito - di una tragedia imprevedibile, ma come sindaco sento il dovere di chiedere a tutte le istituzioni e autorità competenti, di fare ancora di più per promuovere la sicurezza stradale tra i giovani, in ogni luogo, sia esso sociale o educativo". (ANSA).