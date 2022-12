Nel '99 altri 4 giovani morti su luogo incidente in alto Tevere

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - Nel dicembre del 1999 altri quattro giovani morirono in seguito a un incidente stradale avvenuto a pochi metri di distanza dal punto in cui quattro ragazzi hanno perso la vita la scorsa notte a bordo di un'auto finita fuori strada, in prossimità di un ponte, al termine di un lungo rettilineo, in località Altomare, a San Giustino Umbro.

Una lapide si trova nel luogo in cui 23 anni fa un'utilitaria finì contro un albero, causando il decesso di un ventenne e tre diciottenni. Un quinto ragazzo di 18 anni riuscì invece a salvarsi.

L'incidente avvenne a circa 200-300 metri dal punto in cui la scorsa notte la vettura dei quattro ragazzi è finita contro il muro di contenimento del ponte. (ANSA).