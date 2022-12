Il cordoglio del presidente Squarta per i 4 ragazzi morti

(ANSA) - PERUGIA, 03 DIC - "Quattro giovani (tutti fra i 17 ed i 22 anni) hanno perso stanotte in Umbria la vita in un tragico incidente stradale. Una vera tragedia che colpisce l'intera comunità della nostra Regione. Il mio pensiero va alla famiglie di questi giovani ragazzi. Tutta l'Umbria è vicina al vostro dolore. Che possano riposare in pace". Lo scrive il presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria nella sua pagina Facebook. (ANSA).