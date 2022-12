Chiuso un tratto della statale Tiberina 3 Ter a Narni

(ANSA) - TERNI, 02 DIC - La Provincia di Terni ha proceduto stamattina alla chiusura temporanea di un tratto della statale Tiberina 3 Ter nel comune di Narni, nella zona della centrale idroelettrica. Il provvedimento, assunto in via precauzionale, si è reso necessario a seguito del distacco di un masso dalla rupe sovrastante. Che comunque - spiega l'Ente in una nota - non è caduto sulla carreggiata ma si è arrestato a ridosso delle barriere di protezione.

Sono in corso le verifiche dei tecnici al fine di ripristinare le normali condizioni di sicurezza. (ANSA).