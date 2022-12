All'ospedale di C.Castello focus sulla chirurgia ginecologica

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 02 DIC - Due giornate per confrontarsi ed approfondire i passi fatti dalla chirurgia ginecologica tradizionale e mini-invasiva in Umbria, formando un gruppo finalizzato al miglioramento dell'assistenza e dei percorsi offerti alle pazienti. E' quanto in programma il 2 e 3 dicembre all'ospedale di Città di Castello. L'evento formativo con live surgery è stato inaugurato alla presenza di Massimo Braganti, direttore generale dell'Usl Umbria 1, Donatello Torrioli, direttore della struttura complessa del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale tifernate ed organizzatore del focus, e Luca Secondi, sindaco di Città di Castello.

"Ringrazio l'organizzazione per aver dato vita a questo evento formativo - ha detto il dottor Braganti - che vede coinvolti tutti i professionisti dell'Umbria. Questi momenti sono estremamente importanti per condividere e poter applicare le migliori pratiche al fine di aumentare il livello qualitativo di assistenza. Un ruolo fondamentale viene svolto dalla ginecologia di Città di Castello, vista come punto di riferimento per fare attrazione ed assistere pazienti provenienti anche dalle regioni limitrofe. Ringrazio il dottor Torrioli e la sua equipe per il lavoro svolto".

"Nel corso di questa iniziativa - ha spiegato il dottor Torrioli - avremo la possibilità di discutere diversi casi clinici ed approcci chirurgici, sia con proiezione di live surgery sia attraverso incontri di confronto formativo. In questo modo potremo approfondire i passi fatti dalla chirurgia ginecologica tradizionale e mini-invasiva nella piccola nostra regione, formando un gruppo finalizzato al miglioramento dell'assistenza e dei percorsi offerti alle pazienti. Sarà un'occasione costruttiva per conoscerci e migliorare le nostre tecniche illustrando, inoltre, i passaggi più importanti, ai medici specializzandi presenti". (ANSA).