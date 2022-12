Valuta ricorso al Riesame difesa fermato per omicidio

(ANSA) - TERNI, 01 DIC - Valuta il ricorso al Tribunale del riesame contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere decisa dal gip di Terni per Samuel Obagbolo, il difensore del nigeriano, l'avvocato Francesco Montalbano Caracci.

"A nostro avviso - ha detto il legale all'ANSA - non sono così gravi da giustificare la misura in carcere. Tra le persone escusse all'inizio dell'indagine c'è molta contraddizione su quello che effettivamente successo. Nella logica delle regole processuali riteniamo in questo momento di non dover spiegare e lasciamo fare il loro lavoro gli inquirenti nei quali riponiamo la massima fiducia. Attendiamo ulteriori sviluppi delle indagini che a questo punto auspichiamo vengano condotte con l'intensità e competenza che riconosciamo da sempre alla nostra Procura.

Perché sicuramente - conclude l'avvocato Montalbano Caracci - il quadro è ben più complesso di come appare". (ANSA).