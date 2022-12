Raggiunto l'accordo per la cassa integrazione all'Ast

(ANSA) - PERUGIA, 01 DIC - È stato raggiunto l'accordo tra la direzione delle Acciaierie speciali Terni e le Rappresentanze sindacali per l'utilizzo della cassa integrazione ordinaria all'Ast, a partire dalla seconda metà del mese di dicembre.

L'annuncio da parte delle Rsu è arrivato questo pomeriggio al termine dell'incontro con i vertici dell'azienda. La decisione di ricorrere alla cigo viene motivata "in considerazione della contingente diminuzione di commesse, ascrivibile alle condizioni di contrazione del mercato siderurgico e metalmeccanico, in generale".

Nel dettaglio saranno due i periodi in cui scatterà la cassa integrazione e sono quelli che vanno dal 19 al 24 dicembre, coinvolgendo fino a un massimo di 400 dipendenti; e quello dal 27 al 31 dicembre fino ad un massimo del totale dipendenti, ad eccezione di coloro che dovranno svolgere le attività programmate in quella settimana e che saranno indicati dai relativi responsabili. (ANSA).