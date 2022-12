Progetto Consorzio Tevere Nera per controllo acqua dei canali

(ANSA) - TERNI, 01 DIC - Dalla prossima stagione irrigua il Consorzio di Bonifica Tevere Nera riuscirà a controllare totalmente i livelli d'acqua dei suoi canali e monitorare i relativi flussi idrici.

Il progetto è stato presentato stamani a Terni, durante il convegno "Monitoraggio e gestione irrigua in condizione di siccità".

La nuova cabina di regia online Movi registrerà i volumi d'acqua raggiunti, attraverso dei sensori specifici posizionati all'interno dei canali, e migliorerà il sistema di telecontrollo già esistente.

Gli operatori del Consorzio potranno così gestire i livelli dei canali, anche in modalità automatica.

Si avrà pertanto un corretto deflusso idrico in grado di contrastare il pericolo di alluvioni in città e l'acqua meteorica potrà essere utilizzata per l'irrigazione nei territori circostanti.

Le imprese agricole, grazie alla Movi - è stato spiegato - potranno quantificare in tempo reale la mole di acqua destinata all'irrigazione.

Il sistema potrà essere d'aiuto persino alle attività industriali di Terni a rischio allagamento - Polymer, Maratta, Sabbione - per verificare volumi, livelli d'acqua dei canali e di conseguenza mettersi in condizione di sicurezza.

Ogni utente, cittadino o Ente, potrà consultare online i dati relativi a portata, livelli, velocità, rilascio delle acque nel Fiume Nera e volumi utilizzati a scopo irriguo. Inoltre sarà sempre a disposizione un archivio storico permanente.

L'intero progetto è stato dedicato alla memoria dell'ingegnere del Consorzio Alessandro Angelella, scomparso alla giovane età di 34 anni. L'ingegnere partecipò, fin dal principio, alla realizzazione e allo studio della dashboard.

"La cabina di regia sarà di fondamentale importanza per la salvaguardia idraulica della città di Terni e attiva, sul sito ufficiale del Consorzio Tevere Nera, dalla prossima stagione irrigua", è stato specificato.

Per il presidente del Consorzio di Bonifica Tevere Nera, Massimo Manni, "occorre continuare a fare investimenti poiché ci troviamo in una fase di pieno cambiamento climatico". (ANSA).