Novembre si chiude con 17.881 passeggeri all'aeroporto

(ANSA) - PERUGIA, 01 DIC - Grazie ai 288 movimenti aerei ed ai quasi 18 mila passeggeri transitati all'aeroporto internazionale dell'Umbria-Perugia "San Francesco d'Assisi", il primo mese della stagione Iata "Winter 2022-23" conferma il trend di "forte crescita" registrato nel corso di tutto il 2022, con un incremento rispetto al novembre 2021 del +67%. Lo rende noto la Sase, socieà di gestione dello scalo umbro. Rapportando il dato al novembre 2019 - anno pre-Covid - la crescita si attesta al +9,1% per quanto riguarda i movimenti ed al +10,4% per ciò che concerne i passeggeri. A crescere è soprattutto il traffico sulle rotte internazionali (+22,4% sul 2019, +201% sul 2021), che con il 67% ha generato i due terzi dei passeggeri registrati.

Il dato parziale relativo al periodo gennaio-novembre si attesta quindi a 351.915 passeggeri, pari ad una crescita del +73% rispetto allo stesso periodo del 2019, del +166% sul 2021 e del +32,4% rispetto al 2015, anno del precedente record annuale. Gli ottimi risultati finora conseguiti e la programmazione invernale, che vede programmate sette rotte con 32 voli di linea settimanali (da/per Londra, Catania, Palermo, Tirana, Cluj e Malta), permettono di aggiornare nuovamente al rialzo le proiezioni di traffico per l'intero 2022. (ANSA).