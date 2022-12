Donna trovata morta nella sua abitazione

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 01 DIC - Una donna è stata trovata morta all'interno della sua abitazione a Citerna.

Sulle cause del decesso sono in corso accertamenti.

A seguito richiesta di intervento da parte di una amica coetanea che non aveva notizie da giorni, i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti nell'abitazione della donna, una 70enne tedesca.

Avuto accesso all'abitazione con l'aiuto dei vigili del fuoco di Città di Castello, i militari hanno trovato il cadavere.

Sul posto, oltre a personale del reparto operativo dei carabinieri di Perugia, sono intervenuti il pubblico ministero ed il medico legale.

La donna, che abitava nella frazione Pistrino, presentava tumefazioni al volto, segno - hanno riferito i carabinieri - di una possibile colluttazione.

Da una prima sommaria ispezione cadaverica, svolta in loco dal medico legale intervenuto con il pubblico ministero, e sulla base dei primi elementi raccolti dalla sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale carabinieri di Perugia, non si può escludere l'omicidio.

La salma, cosi come disposto dalla competente Autorità giudiziaria, è stata trasportata all'obitorio dell’ospedale di Perugia, per una completa autopsia che possa aiutare a far luce sull’accaduto.

