(ANSA) - ROMA, 30 NOV - Luciano Rossi è il nuovo presidente della federazione mondiale del tiro a volo e tiro a segno. Il candidato italiano, n.1 della Fitav e umbro di Foligno, ha infatti battuto il presidente uscente della Issf, l'oligarca russo Vladimir Lisin, con 136 voti contro 127. "E' una cosa straordinaria, sono felicissimo", dice Rossi al telefono con l'ANSA da Sharm el SheikH, dove e' un corso il congresso dell'Issf. "Questo risultato arriva dopo anni difficili in cui ho svolto un duro lavoro con tutto il mio staff dice ancora Rossi, ottavo presidente nella storia ultracentenaria della Issf -. Certamente con questo risultato oggi viene premiata la mia determinazione e la passione per lo sport del tiro. Ringrazio tutti, anche chi non mi ha votato perché intendo essere il presidente di tutti per il rilancio di questo nostro sport e per una gestione democratica della Federazione internazionale.

Prometto di continuare con ancora più energico impegno il lavoro per lo sviluppo del tiro per un futuro migliore di quell'attività sportiva che è la mia vita e che più amo!" (ANSA).