Provincia Terni vuole valorizzare patrimonio Ente

(ANSA) - TERNI, 30 NOV - Valorizzare il patrimonio della Provincia di Terni puntando sulla riqualificazione, il restauro e la rifunzionalizzazione e migliorare alcune direttrici viarie strategiche per il territorio è l'obiettivo di un avviso pubblico dell'Ente che mette a disposizione 500 mila euro stanziati dall'Agenzia per la coesione territoriale al fine di creare un parco progetti da realizzare successivamente con fondi Pnrr.

Ad illustrare le finalità dell'iniziativa sono stati in una conferenza stampa la presidente Laura Pernazza e il consigliere delegato alle opere pubbliche e viarie Sergio Armillei.

"I concorsi di progettazione - ha detto la presidente - riguardano molte aree del territorio provinciale, da Terni a Orvieto, fino a Piediluco". Si va dal recupero dell'ex Globus Tenda di Viale Trieste a Terni, al completamento delle strutture scolastiche e sportive di Ciconia di Orvieto, dal collegamento ex strada statale 79-svincolo di Piediluco della 79 bis Terni-Rieti, al riutilizzo dell'ex fonderia didattica dell'Itt di Terni, fino al restauro e alla rifunzionalizzazione della Rocca Albornoz di Piediluco.

"Un vasto programma di interventi che vuole valorizzare questi beni stimolando i professionisti privati a progettare il loro recupero e la loro riqualificazione", hanno sottolineato la presidente Pernazza e il consigliere Armillei i quali hanno anche ricordato che la valorizzazione di tutto il patrimonio della Provincia è una priorità del programma. "Abbiamo voluto impegnare i fondi disponibili su cinque siti - hanno spiegato - che, per tutta una serie di ragioni legate anche alle difficoltà vissute dalle Province, a partire dalla riforma Delrio, sono stati abbandonati. Sono beni di pregio che puntiamo a restituire alla disponibilità dei cittadini e anche degli studenti, in collaborazione con i Comuni". (ANSA).