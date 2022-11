All'ospedale Perugia percorso veloce Otorinolaringoiatrico

(ANSA) - PERUGIA, 30 NOV - Sarà attivo da giovedì primo dicembre il nuovo percorso 'fast track' Otorinolaringoiatrico per pazienti con codici a bassa intensità che accedono in pronto soccorso dell'ospedale di Perugia.

L'azienda ospedaliera spiega che si tratta di una nuova procedura organizzativa messa in atto con l'obiettivo di ottimizzare il modello di risposta assistenziale ai pazienti con sintomi-segni di chiara pertinenza otorinolaringoiatrica e a carattere di minore urgenza.

Il percorso 'veloce', garantito sulle 12 ore, viene attivato direttamente dall'infermiere di triage del pronto soccorso il quale, dopo una prima valutazione, attribuirà al paziente un codice con il grado di priorità per poi indirizzarlo alla valutazione di uno specialista direttamente nell'ambulatorio di Otorino. Nel fast track è il medico specialista a fare la visita che viene erogata con una tempistica compatibile con la priorità assegnata al triage.

Al di fuori della fascia oraria nella quale è attivo il servizio, il paziente otoiatrico viene gestito dal medico del pronto soccorso.

Dallo scorso dicembre è inoltre attivo, con le stesse modalità operative, il fast track Oculistico. (ANSA).