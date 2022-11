Alemanno, Testo unico ricostruzione è passo avanti

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 30 NOV - "Con l'approvazione del Testo unico, si compie oggi un altro importantissimo passo in avanti, non solo per l'attuale gestione della ricostruzione del Centro Italia post sisma 2016, ma anche nel fornire un documento che sia una base solida per questa ricostruzione e quelle che sarà chiamato ad affrontare il nostro Paese, tanto bello quanto fragile, come dimostrano anche l'alluvione di Ischia e quella delle Marche a settembre": così il sindaco di Norcia Nicola Alemanno, membro della Cabina di coordinamento sisma per Anci Umbria e del comitato ristretto per la stesura del Testo unico.

"Sarà uno strumento sarà molto utile che consentirà di non disperdere l'imponente mole di lavoro e di esperienza maturata sul campo in questi anni dai sindaci che affrontano l'emergenza e quindi la ricostruzione delle proprie città e comunità secondo le peculiari caratteristiche di ciascun territorio, in sinergia con il Commissario Giovanni Legnini, la Struttura Commissariale e con tutti gli Enti sovraordinati" aggiunge. (ANSA).