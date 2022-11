Luce verde Ue a Fesr 21-27 dell'Umbria da 520 mln

(ANSA) - BRUXELLES, 29 NOV - La Commissione europea ha approvato il programma operativo della Regione Umbria per l'impiego del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, il Fesr, per il periodo 2021-2027. La dotazione finanziaria complessiva è di 523 milioni di euro, di cui 209 milioni provengono da fondi Ue.

Secondo quanto comunicato dalla Commissione, i principali obiettivi indicati dalla Regione sono: migliorare la capacità della regione di innovare e competere investendo maggiori risorse nella ricerca e nell'innovazione; stimolare la crescita della produttività investendo nei settori ad alta intensità tecnologica; garantire una crescita economica di alta qualità, promuovendo la sostenibilità ambientale e la resilienza; promuovere l'innovazione e l'inclusione sociale attraverso investimenti nel settore della cultura. (ANSA).