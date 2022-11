Pastorelli, agenti viaggino gratis su mezzi pubblici

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - Propone di "consentire agli agenti delle forze dell'ordine di circolare gratuitamente sui servizi di trasporto pubblico locale in tutto il territorio regionale al fine di garantire standard di sicurezza più elevati sui mezzi" il capogruppo della Lega in Regione, Stefano Pastorelli, che annuncia la presentazione di una mozione dove si impegna la Giunta regionale a "promuovere la definizione di un protocollo di intesa".

"Le tematiche della sicurezza e della tutela dell'incolumità dei cittadini - spiega Pastorelli in una nota - continuano ad essere centrali nell'azione politica della Lega. Al fine di assicurare controlli sempre più capillari all'interno di autobus e treni, riteniamo necessario avviare una collaborazione tra gli appartenenti alle forze di polizia e il personale di bordo del trasporto pubblico. L'obiettivo che ci poniamo è di prevenire gli atti vandalici, mettere un freno alle reiterate aggressioni ai danni del personale di bordo e offrire maggiore protezione a studenti e famiglie. Attraverso il protocollo di intesa si andrebbe a riconoscere agli agenti delle forze dell'ordine, quali Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, di circolare gratuitamente in tutto il territorio regionale, previa esibizione del tesserino di riconoscimento. Incoraggiare una maggiore presenza di personale delle forze dell'ordine a bordo dei mezzi significa garantire un pronto intervento - conclude Pastorelli - laddove si presenti un rischio per l'incolumità a danno dei passeggeri". (ANSA).