Indagine per omicidio per straniero morto dopo rissa

(ANSA) - TERNI, 28 NOV - E' l'omicidio il reato per il quale indaga la Procura di Terni dopo la morte di uno straniero dopo una rissa alla periferia della città. Non sono comunque ancora chiare le cause del decesso. In base ai primi rilievi l'uomo sarebbe stato colpito a mani nude durante la rissa. Sul corpo non sono state infatti trovate ferite per armi da taglio o da fuoco. Sarà comunque l'autopsia a dover dire se i colpi siano stati la causa della morte. Diverse le testimonianze ora al vaglio degli investigatori. (ANSA).