Foligno avrà punto di ascolto per la prevenzione dell'usura

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 28 NOV - Foligno avrà un punto di ascolto per la prevenzione dell'usura. Lo hanno annunciato il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini e Fausto Cardella, presidente della Fondazione umbra contro l'usura, nel corso di un incontro in cui è stata presentata la convenzione, già attiva, tra Fondazione e Banca dei Sibillini.

Il punto di ascolto folignate sarà nel palazzo che ospita attualmente il giudice di pace, in piazza San Francesco e sarà attivato prossimamente.

Cardella - si legge in una nota del Comune - ha ringraziato il sindaco Zuccarini "per aver messo a disposizione i locali creando un punto di ascolto importante per il territorio" augurandosi che "Foligno possa essere d'esempio anche per altri territori".

Il presidente della Fondazione ha annunciato inoltre che "muterà il nome della Fondazione che si chiamerà per la prevenzione dell'usura e non più contro l'usura perché occorre prevenire il fenomeno, l'usura, un reato che, per varie ragioni, non si denuncia".

"Come amministrazione comunale - ha sottolineato Zuccarini -, abbiamo ritenuto molto importante far nascere un punto di ascolto a Foligno per prevenire l'usura, che si basa su una serie di concause, attraverso un contatto personale con gli operatori in un palazzo storico per ospitare al meglio il cittadino".

Per la Banca dei Sibillini è intervenuto il presidente Stefano Tolomeo mettendo in evidenza che l'istituto di credito "è del territorio e per il territorio". "In questo modo - ha aggiunto - è possibile assistere persone in difficoltà".

La Banca dei Sibillini, che ha una filiale a Foligno, avrà come bacino di utenza anche i territori vicini. (ANSA).