Dedicata a ternano-amerino nuova puntata Ti Consiglio Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - "Ti Consiglio l'Umbria", il progetto di comunicazione istituzionale della Regione basato su un format originale che ha quale comune denominatore la Regione Umbria e gli enti ad essa collegati, da lunedì 28 novembre "visita" il territorio Amerino-Ternano.

Nella sua versione televisiva la puntata integrale riferita a questo territorio sarà trasmessa nel circuito delle emittenti locali TV con i seguenti orari: Umbria TV martedì 29 novembre ore 20:30, TGR sabato 3 dicembre ore 19:45, Rete Sole, lunedì 28 novembre ore 20:00, mercoledì 30 novembre ore 15:15, venerdì 2 dicembre ore 20:00, Tef lunedì 28 novembre ore 19,30, martedì 29 novembre ore 21,30, giovedì 1 dicembre ore 20,45, domenica 4 dicembre ore 9,00.

Questi gli argomenti: per la rubrica "Cucinumbria", il giovane barman-docente di corsi di formazione finanziati dal Fondo sociale europeo, Francesco Santocchi, rivisita un famoso cocktail in chiave ternana e fornisce alcune informazioni.

Per le "Le parole del FSE" si parlerà dei "Corsi diritto-dovere".

La rubrica "Ne parliamo con…" vede come protagonista lo specialista in Pneumologia della Usl Umbria 2, Roberto Tazza e, per concludere, per la rubrica "Quello che non sai dell'Umbria", visiteremo un luogo inconsueto ne "La Cina è vicina. Il Mummie delle mummie di Ferentillo".

Per rivedere i contenuti su smartphone in forma di singole rubriche e puntate integrali, è sufficiente visitare gli account social appositamente aperti per supportare il progetto: https://www.facebook.com/ticonsigliolumbria/ https://www.instagram.com/ticonsigliolumbria/ https://www.youtube.com/channel/UCrmRpR3tJWZWDpBHlxcpqug La Regione Umbria ha predisposto anche una sezione web dedicata al programma sul proprio sito istituzionale all'indirizzo: www.regione.umbria.it/ticonsigliolumbria. (ANSA).