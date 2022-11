Anche al professor Ambrosio "Florentiae Rubrum Lilium"

(ANSA) - PERUGIA, 28 NOV - C'è anche Giuseppe Ambrosio, professore ordinario all'Università degli Studi di Perugia e direttore della clinica di Cardiologia e fisiopatologia cardiovascolare, tra coloro che hanno ricevuto a Firenze il premio "Florentiae Rubrum Lilium" per Umanità e scienza.

Il riconoscimento viene conferito ogni due anni a personalità, che si sono distinte per la capacità di unire nella loro professione scienza e umanità.

La cerimonia di consegna si è svolta nell'aula magna dello ospedale di Careggi in occasione dell'ottavo congresso di Esculapio, organizzato dall'Università degli studi di Firenze e dalla locale Azienda ospedaliera universitaria, in collaborazione con la Cai Academy.

Ambrosio da decenni svolge anche una intensa attività di ricerca con pubblicazioni sulle principali riviste scientifiche internazionali. (ANSA).