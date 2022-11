Tesei, su donne anche violenza silente e quotidiana

(ANSA) - PERUGIA, 25 NOV - "Sono molteplici le tipologie di violenza a cui le donne sono sottoposte, sovente tra le mura domestiche. Accanto a quelle più eclatanti, che purtroppo sempre più spesso riempiono le cronache, vi è una violenza più silente che si consuma quotidianamente. A volte ci sono ricatto e sottomissione psicologica ed economica a cui le donne sono costrette a sottostare": lo afferma la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

"Se è vero che il coraggio di denunciare è un passo determinante per interrompere le violenze, è altrettanto vero - rileva la presidente in una nota diffusa da Palazzo Donini - che si deve far accrescere nelle donne una consapevolezza affinché siano in grado di maturare la coscienza che alcuni atteggiamenti sono fortemente lesivi della dignità. L'individuazione di quei comportamenti è un atto di prevenzione per evitare ulteriori conseguenze. In tal senso, e anche per coltivare la cultura del rispetto, è necessario costruire un percorso con il coinvolgimento di più attori, compreso il mondo della scuola.

Al tempo stesso - conclude Tesei - si devono mettere in campo tutte quelle politiche che possano creare le condizioni affinché la donna possa essere davvero autonoma e libera di fare le proprie scelte". (ANSA).