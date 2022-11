Al via raccolta fondi Caritas Perugia "Una spesa per Tutti"

(ANSA) - PERUGIA, 25 NOV - Al via domenica 27 novembre, la prima dell'Avvento, la campagna di raccolta fondi denominata "Una spesa per Tutti" promossa dalla Caritas di Perugia per sostenere le 1.800 famiglie accompagnate dai cinque Empori della Solidarietà, opere segno attivate dal 2014 al 2022 nelle zone più sensibili del territorio diocesano. Ad annunciarlo è il direttore della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve, don Marco Briziarelli, il quale ha parlato di "un tempo di attesa, ma un tempo di carità speciale dove siamo chiamati a riscoprire il nostro essere comunità e il nostro rivolgere lo sguardo verso chi è più in difficoltà".

I cinque empori della carità sono animati e gestiti da diverse decine di volontari giovani e adulti che accolgono quotidianamente quanti si trovano a vivere "in gravi difficoltà a causa dell'aumento dei prezzi, ad iniziare dai costi delle materie energetiche". "Si tratta - ha spiegato ancora don Briziarelli in una nota della Caritas - di famiglie che non sono più in grado di fare la spesa in autonomia. Hanno accompagnato, nel 2022, ben 1.800 famiglie a ricevere una spesa gratuita. È un impegno importante per Caritas, che, sempre nel 2022, ha superato 220 mila euro di spese per mantenere aperti e ben forniti le strutture". (ANSA).