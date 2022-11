Protocollo d'intesa per la legalità Adm-Usr Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 24 NOV - È stato siglato un protocollo d'intesa tra l'Agenzia delle accise, dogane e monopoli (Adm)-Direzione territoriale per la Toscana e l'Umbria e l'Ufficio scolastico regionale (Usr) dell'Umbria per la diffusione presso gli istituti scolastici dell'educazione alla legalità con particolare riguardo alla fiscalità delle accise, al mondo della dogana e dei monopoli e al contrasto alle frodi.

Le due direzioni - spiegano i promotori - intendono contribuire a consolidare quei comportamenti civici di consapevolezza e rispetto della contribuzione fiscale necessaria a finanziare i servizi erogati dallo Stato sociale, sollecitando il senso di responsabilità civile e sociale tipico della 'cittadinanza attiva', attraverso la conoscenza delle attività dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli.

A sottoscrivere l'intesa, di durata triennale, sono stati il direttore territoriale Adm per la Toscana e l'Umbria, Roberto Chiara, e il direttore Usr Umbria, Sergio Repetto.

Adm ha pensato anche agli studenti più piccoli, realizzando un video destinato alle scuole primarie e secondarie di primo grado in cui vengono illustrate le molteplici attività condotte non solo sul fronte della fiscalità ma anche dei controlli delle merci e della lotta alla contraffazione a tutela anche della salute pubblica, dell'applicazione della Convenzione Cites in difesa delle specie di animali e piante in via d'estinzione, e sugli impegni di Adm in campo sociale.

Sul tavolo l'ipotesi di una prossima pubblicazione destinata agli ospiti delle Case di reclusione umbre che partecipano a percorsi didattici.

Il protocollo "rappresenta - ha affermato Repetto - un atto fondamentale congiuntamente ad altri atti giuridici e pedagogici, per diffondere nelle scuole dell'Umbria i valori della legalità in generale e più in particolare di conoscenza della normativa fiscale e di contrasto alla contraffazione".

"È il primo protocollo in Italia che Adm - sottolinea il direttore Chiara - conclude con un Usr, una innovazione, sotto il profilo degli accordi, che consente di avvicinare la realtà scolastica regionale alla nostra Agenzia. È nostra intenzione proseguire con altre iniziative che definiremo insieme all'Usr già nei prossimi mesi". (ANSA).