Il 26 e 27 novembre elezione delegati Umbria congresso Fnsi

Il 26 e il 27 novembre si svolgeranno in Umbria le elezioni per designare la delegazione umbra che parteciperà al 24/o congresso nazionale della Stampa italiana e il rappresentante pensionato all'ottavo dell'Ungp. Lo ha annunciato l'Associazione stampa. "Il congresso di quest'anno - ricorda l'Asu in una nota - cade in un momento difficile per la nostra professione. Un momento di cambiamento che sta portando più incognite che certezze, con crisi editoriali e perdita di posti di lavoro da un lato e nuove forme di giornalismo che vanno monitorate e sostenute. Cosa sarà la nostra professione nel prossimo futuro? E' una domanda che inevitabilmente ci poniamo tutti perché riguarda il nostro lavoro giornaliero e il nostro domani e quello di chi verrà dopo di noi. Per questo è importante oggi dare ancora più forza agli organi che storicamente ci rappresentano. Mai come ora un sindacato è necessario ed è utile se forte e autorevole. Assostampa è impegnata in Umbria su più fronti. Stiamo affrontando questioni legate a emittenti locali, a enti istituzionali, come Regione e Province, a quotidiani importanti e storici e stiamo dando sostegno e consulenza a numerosi colleghi singoli. Anche in Umbria la situazione non è facile e non lo è nemmeno per il sindacato in quanto tale. Il passaggio da Inpgi a Inps non ha solo sancito un trasferimento tecnico. Ha determinato uno sconvolgimento radicale della nostra professione provocando ripercussioni anche economico-finanziarie sull'attività quotidiana delle Associazioni stampa. Asu non fa eccezione, ma questo non significa fermarci, anzi tutt'altro. Significa lavorare ancora di più e meglio nell'interesse generale dei nostri iscritti". Il seggio sarà allestito presso la sede dell'Asu, a Perugia, in via del Macello 55, e resterà aperto sabato 26 e domenica 27 novembre dalle 10 alle 16. La delegazione umbra - si legge ancora nella nota - è formata da sette membri, è possibile per i professionali esprimere tre preferenze e per i collaboratori una. Per il delegato pensionato è possibile esprimere una preferenza. Possono votare tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali al momento delle votazioni.