Assessore Deruta riceve ex campione del mondo Antognoni

(ANSA) - DERUTA (PERUGIA), 24 NOV - L'assessore alle Politiche Culturali del Comune di Deruta, Piero Montagnoli, ha ricevuto Giancarlo Antonioni, campione del mondo con la Nazionale italiana di calcio nel 1982 che ha vissuto per diverso tempo a Casalina. Con lui il giornalista Mario Mariano.

"E' con grande emozione e gioia che ricevo il campione e l'amico Giancarlo Antognoni" ha quindi commentato Montagnoli, secondo quanto si legge in una nota del Comune.

Antognoni e l'assessore Montagnoli hanno ripercorso anche gli anni trascorsi da giocatori di calcio, in cui i due hanno militato in squadre differenti, rispettivamente Fiorentina e Perugia. L'assessore ha quindi consegnato un omaggio all'ex calciatore da parte dell'Amministrazione comunale. (ANSA).