In Umbria il secondo Meeting sulla "Bellezza del creato"

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 23 NOV - La tutela del paesaggio e lo sviluppo sostenibile saranno tra i temi al centro del secondo Meeting nazionale "Bellezza del creato" che si terrà il 25 e 26 novembre in Umbria, tra Assisi e Montefalco. Tra gli interventi attesi anche quello del cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin che si collegherà in diretta con l'evento sabato mattina.

Docenti universitari, esperti di ambiente, rappresentanti delle istituzioni e giornalisti si alterneranno per condividere esperienze e progetti, tutti indirizzati ad una vera e propria cura della "casa comune", per usare la definizione di Papa Francesco che all'ecologia integrale ha dedicato l'Enciclica Laudato si'.

Tra i relatori ci saranno esperti di arte come Francesco Mancini, Ordinario di Storia dell'Arte all'Università di Perugia, o impegnati direttamente nella salvaguardia del patrimonio ambientale come Andrea Spaterna, Presidente del Parco nazionale Monti Sibillini. Ci saranno anche il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, i sindaci di Assisi e Montefalco, Stefania Proietti e Luigi Titta, costituzionalisti ed economisti.

Le conclusioni dei lavori saranno affidate a Roberto Leoni, Presidente Fondazione Sorella Natura e Amici del Creato. (ANSA).