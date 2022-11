Il musicista Mauro Pagani si racconta ad Orvieto

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 23 NOV - Racconterà a ruota libera Fabrizio De Andrè, con cui ha collaborato per 14 anni realizzando la mitica 'Creuza de Ma' e un brano cult come 'Don Raffaè', ma dedicherà ampio spazio anche alla narrazione della Premiata Forneria Marconi, gruppo con cui ha vissuto le stagioni del grande successo mondiale del Progressive. Mauro Pagani, storico musicista, compositore, arrangiatore e produttore, protagonista di oltre mezzo secolo di escursioni artistiche nella grande musica italiana e internazionale con collaborazioni che vanno da Vasco Rossi a Ligabue e Francesco Guccini, è atteso domenica 27 novembre 2022 alle ore 18 nella Sala dei Quattrocento del Palazzo dei Congressi (Palazzo del Capitano del Popolo) di Orvieto per la presentazione della sua recente opera letteraria autobiografica 'Nove Vite e Dieci Blues' (Bompiani Overlook).

Pagani dialogherà con il giornalista Roberto Conticelli, concentrando ricordi e analisi sull'Italia degli anni '70 e '80, sulle stagioni della contestazione e sulle tensioni politiche del periodo, con divagazioni che dall'ambito musicale toccheranno inevitabilmente i contesti sociali ed economici di una fase cruciale per la storia del nostro Paese.

L'evento rientra nel cartellone delle manifestazioni che caratterizzano il Natale nella città del Duomo ed è curato da Cantiere Orvieto. L'artista, ancora attivo nel panorama musicale - indimenticabili le sue colonne sonore, in particolare per le pellicole di Gabriele Salvatores, a cominciare da 'Nirvana' - nel gennaio 2020 ha dovuto fare i conti, come svela egli stesso, con una improvvisa perdita di memoria, poi ricostruita pezzo su pezzo proprio grazie alla stesura del testo autobiografico caratterizzato da coraggiosa nitidezza stilistica. (ANSA).