A Foligno 150 studenti per #Tagghiamoci, torneo di rugby tag

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 23 NOV - Una bella mattinata di sole ha fatto da cornice a #Tagghiamoci, il torneo scolastico di rugby tag, che si è tenuto mercoledì 23 novembre presso il campo da Rugby di Foligno, che ha visto coinvolti circa 150 ragazzi e ragazze in rappresentanza di quasi 30 istituti umbri.

"Questa iniziativa è un nuovo modo per approcciare il rugby - ha spiegato Egiziano Polenzani, presidente del comitato umbro della Fir - con le scuole. Si gioca senza contatto. I ragazzi hanno in vita una striscia con delle bandierine attaccate in vita ed il placcaggio consiste nello strappare la bandierina. Questo consente un approccio più soft, più morbido. Poi se qualcuno vuole provare il rugby vero, quello di contatto".

#Tagghiamoci è un progetto proposto dalla Fir Umbria e sostenuto dall'Usr (Ufficio scolastico regionale) per l'Umbria. E' partito nell'anno scolastico 2021/22, ha visto coinvolti quasi 30 istituti umbri (delle scuole medie e superiori) ed un pari numero di ragazzi e ragazze. Una squadra di tag, infatti, è composta da cinque maschi e cinque femmine.

La giornata di Foligno è stata a coronamento delle attività svolte lo scorso anno scolastico ed a breve partirà la nuova edizione del progetto che coinvolgerà molti più istituti umbri.

L'obiettivo - spiegano i promotori - è quello di trasmettere il messaggio che il rugby è uno sport che può essere praticato da tutti e che veicola valori come la disciplina, il coraggio, l'amicizia, la generosità, il sacrificio, l'altruismo, il rispetto dei compagni, dell'avversario e delle regole. (ANSA).