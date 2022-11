Torna la Mostra mercato del tartufo di Valtopina

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - È dedicata al riconoscimento Unesco della cerca e cavatura del tartufo in Italia a patrimonio culturale immateriale dell'umanità la 40/a Mostra mercato del tartufo di Valtopina in scena sabato 26 e domenica 27 novembre.

Il programma è stato presentato a Perugia da Gabriele Coccia e Bianca Rosa Gallina, sindaco e assessore alla cultura, da Mirko Egidi, consigliere comunale con delega agli eventi, e Giancarlo Picchiarelli, delegato del Comune per il tartufo.

"Saranno due giorni intesi - ha sottolineato il sindaco -, ricchi di eventi collaterali e tanti espositori che arriveranno da tutta l'Umbria e anche da fuori".

Il programma si aprirà sabato con il taglio del nastro della Mostra mercato previsto al Palasport alle 12.30. Anche la domenica proporrà molti appuntamenti a cominciare dalla gara di cerca del tartufo alle 9, mentre alle 11 nella sala consiliare del palazzo comunale ci sarà l'incontro con le delegazioni dei Comuni presenti in occasione del venticinquennale del terremoto che ha colpito il territorio. Ospiti d'onore la Comunità della Val di Fiemme-Trento gemellata con Valtopina dal 1992. (ANSA).