Palamara, respinta richiesta ricusazione giudici di Perugia

(ANSA) - ROMA, 22 NOV - "Il fatto che l'Anm abbia deliberato l'espulsione di Luca Palamara e che ciò sia avvenuto all'esito di una assemblea generale non costituisce di per sé la dimostrazione di un fatto inficiante la presunzione di imparzialità dei singoli magistrati, chiamati a giudicare il predetto nell'ambito di un procedimento penale". Lo scrive la Cassazione nel verdetto (depositato oggi) che ha respinto la richiesta di ricusazione - avanzata dalla difesa di Palamara - di due giudici, iscritti all'Anm, e componenti del collegio di Perugia davanti al qual è in corso il processo per corruzione nei confronti dell'ex pm romano. (ANSA).