Morto dopo ricovero per broncoscopia, disposta autopsia

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - Sarà eseguita giovedì 24 settembre l'autopsia sul corpo di un paziente di 73 anni morto il 18 novembre durante un ricovero in day hospital all'ospedale di Perugia per una broncoscopia. Lo ha reso noto la Procura del capoluogo umbro che ha avviato un'indagine in seguito a una richiesta di accertamenti formalizzata dai parenti dell'uomo.

L'Ufficio guidato da Raffaele Cantone ha spiegato che sulla base di un esame preliminare della cartella clinica con il supporto di un consulente è stata disposta l'iscrizione dei sanitari che hanno operato. "Anche per consentire loro - si legge nel comunicato della Procura - la partecipazione agli accertamenti tecnici irripetibili". In particolare l'autopsia.

L'indagine dovrà accertare le cause del decesso e l'eventuale correlazione con il trattamento sanitario. (ANSA).