Melasecche, consegnato progetto primo stralcio Nodo Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - "La Cooprogetti di Gubbio ha consegnato all'Anas il progetto definitivo del primo stralcio del Nodo di Perugia": lo ha annunciato l'assessore regionale alle Infrastrutture Enrico Melasecche. "Prosegue dunque l'iter della procedura messa in campo per affrontare il problema del traffico che attanaglia il capoluogo regionale" sottolinea.

"Per tutto il mese di dicembre - spiega l'assessore in una nota - verranno eseguite le necessarie verifiche interne per poi riprendere i confronti previsti, a cominciare dalla Conferenza di servizi. Purtroppo aver atteso tutti questi anni comporta una lievitazione dei costi non indifferente, come accade a tutte le infrastrutture del paese. Proprio per questo che la politica delle grandi decisioni e dell'etica della responsabilità che permea l'attività della giunta Tesei è l'unica che può risolvere alla radice le inutili diatribe di decenni inconcludenti su questo come altri gangli delicati delle infrastrutture dell'Umbria. Tutti i giorni coloro che passano in quell'area sono costretti a subire rallentamenti ormai sistematici per una mole di traffico che supera da molti anni le capacità delle attuali strutture". (ANSA).