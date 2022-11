In Umbria cresce valore comparto vino Dop e Igp

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - In Umbria nel 2021 è cresciuto dell'8,8 per cento rispetto all'anno precedente il valore dei prodotti vitivinicoli Dop e Igp. Il dato è contenuto nel 20/o rapporto Ismea-Qualivita. Che analizza oltre al quadro nazionale anche la situazione regione per regione.

In Umbria i prodotti agroalimentari e vitivinicoli Dop e Igp hanno avuto nel 2021 un valore di 113 milioni di euro. Pari all'8 per cento del fatturato dell'intero settore alimentare e con un più 4,5% sul 2020. In totale sono 31 i prodotti e 3.057 gli operatori.

Riguardo al comparto vino, in base ai dati Ismea-Qualivita i prodotti sono 21 e 1.438 operatori. Per un valore stimato in 66 milioni di euro.

Fa invece registrare un meno un per cento sul 2020 il comparto cibo dal quale derivano47 milioni di euro di valore. In base al Rapporto gli operatori sono dieci e 2.069 gli operatori. (ANSA).