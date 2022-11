Giovane denuncia violenza vicino locale notturno Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - Una giovane appena diciottenne ha denunciato di essere stata violentata nei pressi di un locale notturno nel perugino. Su quanto successo sono in corso accertamenti della polizia. La notizia è riportata dai giornali locali.

I due si sarebbero conosciuti nel locale ma la violenza si sarebbe consumata all'esterno nelle prime ore di domenica scorsa. Dopo avere dato l'allarme alla polizia la giovane è stata medicata in ospedale.

Negli ultimi mesi sono stati diversi gli episodi di violenza sessuale denunciati in provincia di Perugia. (ANSA).