Cresce domanda locazioni a medio termine nei centri storici

(ANSA) - PERUGIA, 22 NOV - Cresce la domanda di locazioni a medio termine nei centri storici, che registrano un trend positivo a fronte anche della trasformazione del mercato di quelle brevi, concentrate ormai in soli tre mesi l'anno, con un'alta incidenza dei costi anch'essi tassati a causa della formula "all inclusive" che obbliga il locatore a includere nel canone gli oneri accessori. Lo afferma la Borsa immobiliare dell'Umbria, organo della Camera di commercio che ha lo scopo di migliorare la diffusione di informazioni per agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta in condizioni di trasparenza e di certezza, e di valorizzare il mercato immobiliare attraverso l'emanazione ed il rispetto di regole chiare di funzionamento.

"L'offerta di locazioni a medio termine - dichiara Paola Berlenghini, agente immobiliare membro del Comitato di vigilanza della Borsa - rappresenta sicuramente una valida risposta grazie alla possibilità di ridurre considerevolmente i costi di gestione e alla crescente domanda per questo tipo di mercato da parte sia di italiani che di stranieri, tutti alla ricerca di un'àncora nella precarietà, di nuovi stili di vita, di dimore del cuore dove poter anche lavorare da remoto. Meno vacanze, più stanzialità anche se stagionale". (ANSA).