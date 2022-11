Polizia identifica presunto autore danneggiamento crocifisso

(ANSA) - PERUGIA, 21 NOV - È stato individuato e denunciato a piede libero dalla polizia il presunto autore del danneggiamento del crocefisso della chiesa di Santa Maria Assunta. Un gesto compiuto in stato confusionale, è emerso dagli accertamenti.

Gli operatori della squadra volante sono risaliti a lui a seguito di una chiamata giunta alla sala operativa da parte di un'operatrice di un centro di accoglienza insospettita dall'atteggiamento di uno straniero ospitato nella struttura. A seguito di una crisi lo aveva infatti avvicinato per tentare di rassicurarlo e a quel punto il giovane - riferisce la Questura - si è scusato per il danneggiamento di una statuetta in terracotta della Madonna. Ha inoltre raccontato all'operatrice di trascorrere le notti in una chiesa vicino al cimitero monumentale di Perugia.

È stato in quel momento che la donna ha sospettato che il giovane potesse essere la stessa persona che, qualche giorno prima, aveva asportato e danneggiato il crocifisso della chiesa di Monterone e ha così allertato la polizia. Agli agenti il giovane - sempre in base alla ricostruzione degli investigatori - ha raccontato una "storia delirante" in un evidente stato confusionale e per questo è intervenuto anche il 118. Ha comunque confermato di essere stato l'autore del trafugamento e del danneggiamento. Ha inoltre riferito agli operatori di aver asportato, da una chiesetta presente all'interno del cimitero, anche un crocifisso poi abbandonato all'interno della Chiesa di Santa Maria Assunta.

Il giovane è stato condotto in ospedale per accertamenti e denunciato per furto e danneggiamento aggravati. (ANSA).